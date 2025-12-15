Busquen repoblar el centre històric de Tàrrega per evitar nous ensorraments
L’ajuntament constata la degradació de les vivendes buides i accelera mesures per afavorir que les habitin. Campanya de l’associació de veïns del barri per atreure habitants
L’ensorrament parcial d’un edifici deshabitat al número 34 del carrer Urgell el 4 de desembre passat ha tornat a posar en primer pla el deteriorament del centre històric de Tàrrega. L’incident, que ha obligat a enderrocar de forma preventiva quatre edificis limítrofs més, ha actuat com a detonant d’actuacions que el consistori assegura que ja estaven en marxa per revertir la situació d’aquesta zona de la ciutat.
Laia Pedrós
Arrossega des de fa anys una combinació d’abandó, desinversió i falta d’ús habitacional, i allotja un important nombre d’immobles buits i deteriorats.
Els treballs de demolició continuen en curs i gran part del carrer està encara acordonat. El regidor d’Urbanisme, José Luis Marín, recorda que els immobles afectats formen part d’un pla de reordenació urbanística que preveu esponjar la zona i crear un nou espai públic connectat amb el carrer Capellans.
Dos dels edificis estaven en procés d’expropiació i els altres tres ja pertanyien a l’ajuntament. “El que ha passat al carrer Urgell evidencia un problema en el qual ja treballàvem”, afirma Marín, que defensa una estratègia global de recuperació per “dignificar l’entorn de la plaça Major i el nucli antic”.
El cas del carrer Urgell reflecteix una realitat compartida pel conjunt del centre històric. Molts immobles tenen estructures antigues, propietat fragmentada i llargs períodes sense ús, fet que dificulta les inversions i augmenta el risc de degradació. Segons Marín, “el deteriorament dels barris antics és un fenomen generalitzat i Tàrrega no és una excepció”.
En paral·lel, l’associació de veïns del nucli antic, amb el suport de l’entitat Repoblem i de l’ajuntament, desenvolupa la campanya Rehabitem el Casc Antic per mobilitzar habitatge buit al barri. El projecte va començar amb la revisió exhaustiva del cens d’habitatges. La presentació dels primers resultats està prevista per a demà. Els veïns denuncien a més des de fa temps el deteriorament i la falta d’inversió en el castell.
Segons dades del consistori, més d’un miler d’habitatges estan buits a tota la ciutat, no únicament al nucli antic, malgrat que només una petita part està disponible per a lloguer. Aquesta falta d’oferta ha portat el consistori a impulsar des de principis d’any una campanya dirigida als propietaris per incentivar la incorporació de pisos buits a la borsa municipal de lloguer assequible. El balanç, de moment, és limitat però positiu: tretze propietaris han activat els seus habitatges posant-los al mercat.
Reactivació econòmica amb la campanya dels aparadors buits
L’ajuntament ha reforçat les mesures de dinamització amb noves campanyes d’aparadors, millora de la il·luminació i augment de la vigilància, a banda d’instal·lar càmeres de seguretat en punts com la plaça de Sant Antoni. Una de les iniciatives més directes és l’activació d’aparadors buits, amb contractes de comodat: els propietaris cedeixen temporalment l’aparador a canvi que l’ajuntament assumeixi el cost elèctric i en garanteixi l’alliberament en cas de venda o lloguer. S’utilitzen per a informació municipal o exposicions, amb el doble objectiu de donar visibilitat als locals i reanimar l’entorn urbà de la localitat.
Un pla integral per al centre històric amb més recursos
L’ajuntament prepara un projecte que optarà ajuts del Pla de Barris per a la millora urbanística del nucli antic. Segons Marín, la seua recuperació “és una responsabilitat compartida”: el consistori ha d’invertir i garantir la seguretat, però “sense la implicació dels propietaris privats i sense instruments legals que facilitin la rehabilitació en contextos de multipropietat, el marge d’actuació és limitat”. Aquesta campanya ,organitzada pels veïns del nucli antic, ha inclòs conferències sobre masoveria urbana i cooperativisme, així com assessorament tècnic gratuït d’arquitectes especialitzats en rehabilitació.