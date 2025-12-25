La investigació per la mega plantació de marihuana en un bosc de Tremp deixa onze nous detinguts
A l'Alt Camp, la Conca de Barberà i l'Alt Penedés, en una segona fase de l'operació policial contra l'entramat delictiu
Els Mossos d'Esquadra han detingut 11 persones en una operació contra un entramat dedicat al cultiu i tràfic de marihuana a l’Alt Camp, la Conca de Barberà i l’Alt Penedès. Es tracta de la segona fase d’una investigació policial que es va iniciar a finals del 2024, quan els agents van detenir tres persones per una macroplantació de marihuana en una zona boscosa del municipi de Tremp, al Pallars Jussà, on van comissar unes 4.500 plantes.
Amb les noves detencions i escorcolls s’han desmantellat una plantació interior de marihuana i s’han intervingut diners en metàl·lic, armes blanques i una defensa elèctrica. També s’han requisat més de 9 quilos de marihuana, 2,5 d’haixix i més de 100 grams de cocaïna.
El 17 de desembre els agents van detenir 11 persones, d’entre 25 i 47 anys, en les sis entrades i escorcolls que van fer a les localitats de Valls, Querol i el Pla de Santa Maria (Alt Camp), Barberà de la Conca (Conca de Barberà) i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).
Més de 100 efectius, entre investigadors i dotacions d’ARRO i BRIMO, es van activar per entrar a sis domicilis, on van localitzar i detenir deu homes i una dona. A l’interior dels habitatges, els investigadors van intervenir més de 10.000 euros en metàl·lic, dues pistoles d’aire comprimit, navalles, punys americans, una defensa elèctrica, balisses i inhibidors de freqüència.
També van localitzar i desmantellar una plantació d’unes 2.300 plantes repartides en dos pisos dins del mateix immoble. La defraudació elèctrica per mantenir el cultiu, juntament amb la d’un altre habitatge on es van localitzar les restes d’una altra plantació inactiva, ascendia a més de 40.000 euros, segons els Mossos.
A part de les plantes, també es van comissar més de 9 quilos de marihuana, 2,5 d’haixix i més de 100 grams de cocaïna. Una quantitat de droga que, segons taula de Preus i Pureses del Mercat Il·lícit emesa per l'Oficina Nacional Central d’Estupefaents, té un valor de venda al detall en el mercat il·lícit superior als 80.000 euros.
En total, els detinguts acumulaven més de 40 antecedents. Tots ells van passar a disposició judicial i se’ls hi atribueixen delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal i defraudació de fluid elèctric.
Segona fase de la investigació
Aquestes detencions culminen la segona fase d’una investigació que es va iniciar a finals de 2024 quan la policia va localitzar un espai desforestat amb “signes evidents” d’haver-se utilitzat com a plantació de marihuana a l’aire lliure, al terme municipal de Tremp. En la primera fase de la investigació, ja es van detenir tres homes encarregats de cultivar i controlar la plantació exterior.
L’anàlisi de la informació i del material intervingut en aquella fase inicial va permetre als investigadors constatar que el grup criminal estava format per un nombre superior de persones i que “alguns dels membres pendents de detenir formaven l’aparell logístic i directiu del grup”.