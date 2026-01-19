Els Pompièrs d'Aran aixequen el dispositiu de l'allau que va atrapar un esquiador que estava fora pista a Baqueira Beret
Han rastrejat la zona per assegurar que no hi havia més víctimes després de descartar que l'esquí trobat sigui d'un segon afectat
Els Pompièrs d'Aran ja han aixecat el dispositiu que tenien desplegat a la zona fora pista de Baqueira Beret on una allau va atrapar un esquiador. El jove que va quedar atrapat va morir al vespre amb parada cardiorespiratòria després de ser traslladat en estat crític a l’Hospital de Vielha.
Els equips d’Emergència, aquest dilluns, han estat rastrejant la zona de l'allau i buscant una altra possible víctima, ja que al barranc de Dossau, s’hi va trobar un altre esquí. Confirmat que l'esquí l'havia perdut un client d'una botiga de lloguer la temporada passada, els Pompièrs han volgut assegurar que no hi havia més víctimes, donat que a la zona de l'allau, uns 200 metres de llarg, hi havia traces recents d'esquiadors.
L. BERENGUER