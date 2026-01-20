TEMPORAL
La pluja registrada aquest mes a Lleida ja triplica la de la mitjana històrica al gener
Més de 60 litres per metre quadrat entre divendres a la nit i diumenge. És el tercer episodi amb més acumulació d’aigua aquest mes en 114 anys de recull de dades
L’episodi de pluges del cap de setmana, inclosa la nit de divendres, ha estat el tercer en magnitud dels registrats a Lleida en un mes de gener en tota la sèrie històrica controlada per l’Aemet (Agència Estatal de Meteorologia) a la capital, iniciada fa 114 anys. En poc més de 48 hores van caure a Lleida 64,2 litres per metre quadrat, una xifra només per sota de les dels episodis de pluges registrats el gener del 1946 (94 litres) i del gener de 2020, en aquest cas, emmarcat en el temporal Glòria.
A Mollerussa, el pluviòmetre de la comunitat de regants del Canal d’Urgell xifra en 61 litres per metre quadrat els registrats al llarg d’aquest mes. Són el triple que els caiguts en un mes de gener segons la sèrie històrica, que va començar, en aquest cas, el 1946. Aquesta mitjana se situa en 24,40 litres. Al desembre, la xifra és encara més remarcable i el pluviòmetre va registrar a Mollerussa 101 litres d’aigua per metre quadrat, quatre vegades més que la mitjana històrica (26,70 litres). Aquest desembre va ser el més plujós de tota la sèrie a la capital del Pla.
Aquestes aportacions han contribuït a elevar el cabal dels rius i han portat a obrir de nou les comportes a les preses del Partidor, a Balaguer, i de la Mitjana, a Lleida, tant una com l’altra propietat de l’elèctrica Endesa. Al Partidor desembassaven cap al migdia 21 metres cúbics per segon i a Lleida, 77 (si bé dissabte es va arribar als 121,6). Aigües avall, a Seròs, diumenge s’alliberaven 185 metres cúbics per segon i ahir, 130.
Després d’aquest episodi, que ahir va anar a la baixa i va evolucionar cap a una llevantada, amb especial afectació a la meitat est de Catalunya, els pantans han consolidat les reserves d’aigua. La majoria se situaven per sobre del 70% i destaquen Camarasa, a la Noguera Pallaresa i al 97%; Santa Anna, a la Ribagorçana i al 82%, i Rialb, al Segre, al 78%. Les centrals hidroelèctriques funcionen a bon ritme.
Les pluges van ocasionar també la inundació de camins rurals o senders, com en el cas de Castelló de Farfanya o Montgai. A Lleida, la Policia municipal va precintar les escales d’accés a la canalització per la inundació dels marges.
Les claus
Montgai. A Montgai, el passeig del riu sota el pont de la carretera va quedar tallat per la crescuda del riu Sió.
Seu Vella. L’ajuntament de Lleida va tallar de manera preventiva un tram de la Ronda de la Seu Vella després de registrar-se la caiguda d’algunes pedres dels murs perimetrals del vessant sud del monument.
Accessos al riu. També va precintar els accessos a la canalització, una part de la qual va quedar negada per l’avinguda del Segre.
Ponts. A Ponts, els Bombers van retirar un arbre que havia caigut en un camí i van fer treballs per una inundació en uns baixos. Pel temporal, han rebut un centenar d’avisos.
Neucat. Per l’activació del pla d’emergència per neu, el Neucat, el SEM va atendre a Catalunya nou persones per set accidents, la majoria al Pirineu lleidatà, sense que fos necessari traslladar ningú.