Protecció Civil envia un missatge ES-Alert per risc de desbordament de rius al nord-est de Catalunya
L'avís s’envia als mòbils de l’Alt i Baix Empordà, Selva i Gironès i demana evitar desplaçaments fins a les 17 hores
Protecció Civil ha enviat aquest dimarts un missatge als mòbils dels municipis de l'Alt i Baix Empordà, Selva i Gironès per risc de desbordament de rius i inundacions. Es demana evitar desplaçaments fins a les 17 h i se suspenen les activitats escolars, esportives i centres de dia.
El missatge també demana no acostar-se a les lleres dels rius, no baixar a soterranis i, en cas que entri aigua, pujar a pisos superiors. La precipitació és "extensa i moderada", especialment a l'extrem nord-est, segons informa el Meteocat, on s'han acumulat entre 2 i 5 mm de precipitació cada 30 minuts.
Albert Guerrero