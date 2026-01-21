SEGRE
Tot el servei de Rodalies continuarà suspès fins a nou avís

El tren de la línia Lleida - La Pobla de Segur funciona amb normalitat

El servei està gestionat per FGC i no pertany a la xarxa de Rodalies

Lluís Serrano
Imatges: Amado Forrolla

La línia de tren Lleida - La Pobla de Segur, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), funciona amb normalitat aquest dimecres, en una jornada marcada per la suspensió de tot el servei de Rodalies mentre Adif revisa tota la infraestructura després de l'accident d'ahir a Gelida.

El tren de la Pobla ha estrenat aquest gener quatre freqüències que, amb una sèrie d’ajustaments horaris, tenen l'objectiu d'afrontar la creixent demanda de la línia al tram que connecta Lleida i Balaguer, a més de millorar la connectivitat d’aquesta línia amb l’AVE, segons va anunciar Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

