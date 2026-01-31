MOBILITAT
Els AVE Lleida-Madrid, amb retards de més d’una hora i Renfe deixarà avui d’indemnitzar-los
S’estenen a la pràctica totalitat dels combois al reduir Adif la velocitat a 160 km/h en més de 150 km de vies. La companyia no reemborsarà els bitllets quan aquest sigui el motiu de la demora
Els retards que els AVE entre Lleida i Madrid han patit les últimes dos setmanes es van estendre ahir a la pràctica totalitat d’aquests trens, amb demores d’entre una hora i una hora i mitja que tant Renfe com l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) van atribuir a noves limitacions de velocitat en les vies. Fins ara, la companyia ferroviària es comprometia a reemborsar el 50% del preu del bitllet a partir de 60 minuts de tardança i la totalitat de l’import a partir dels 90 minuts. Tanmateix, va anunciar a través del seu web que deixarà de fer-ho a partir d’avui si els trens arriben tard per l’obligació de circular més a poc a poc.
Les demores es van generalitzar després que Adif estengués les limitacions de velocitat per als AVE a un màxim de 160 km/h en més de 150 quilòmetres de vies entre Madrid i Calataiud, segons van explicar fonts sindicals. Renfe va argumentar en el seu comunicat que això provoca retards “aliens” a la companyia i va avançar que no reemborsarà els bitllets comprats a partir d’avui quan aquest sigui el motiu de la tardança. Per la seua part, organitzadors de consumidors van assegurar que Renfe té l’obligació d’indemnitzar els retards.
També els trens de Rodalies en la línia de Manresa (RL3 i RL4) van circular ahir amb noves restriccions de velocitat, que es van sumar a les ja existents: una a 400 metres entre Tàrrega i Cervera, que va tancar més de tres hores dijous per despreniments, i una altra a 500 metres en Castellnou de Seana, segons fonts sindicals.
Els trens només podien circular per aquests trams a 50 km/h, però això amb prou feines va provocar retards de 10 minuts. A la tarda, una incidència en una intersecció va tallar 40 minuts la línia de la costa (R13 i R14) entre Lleida i Vinaixa i els viatgers del que havien de sortir de la capital del Segrià a les 15.42 van ser traslladats en bus. Ahir seguien els transbords per carretera des de Cervera i Vinaixa.