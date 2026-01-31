Més de 30 km amb velocitat reduïda a les línies de Manresa i la costa
Les noves limitacions de velocitat que Adif va imposar a la línia de l’AVE i a Rodalies es van sumar a d’altres ja existents. Les línies de Manresa (RL3 i RL4), de la costa (R13 i R14) i la de Binèfar sumen 32 quilòmetres al llarg del seu traçat en els quals els trens han de circular més a poc a poc del que és habitual. En la majoria de casos es deu al deteriorament de la infraestructura, a l’execució d’obres o que els maquinistes han donat avís de possibles perills per a la circulació ferroviària. Són un total de 57 trams de vies, sis d’aquests en territori lleidatà. N’hi ha 155 amb aquestes restriccions a tot Catalunya.
A les limitacions de velocitat i els despreniments a la xarxa ferroviària se suma la convocatòria de vaga de maquinistes del sindicat Semaf per als dies 9, 10 i 11 de febrer i afectarà trens de passatgers Renfe i les operadores privades Iryo i Ouigo (ambdós sense parades a Lleida), així com a les cinc principals companyies ferroviàries de mercaderies: Medway, Captrain, Transervi, Redalsa i Tracción Rail. El despreniment que va provocar l’accident ferroviari de Gelida el passat dia 20 manté tancada l’AP-7 en sentit sud entre Martorell i Vilafranca del Penedès. La Generalitat va anunciar que mantindrà parcialment l’aixecament de les barreres de l’autopista C-32 per facilitar el trànsit de llarg recorregut. D’altra banda, un arbre caigut va tallar la carretera C-13 al seu pas per Rialp cap a les 20.30 i els Bombers van anar a retirar-lo. A les Valls d’Aguilar, veïns van denunciar el perill que pateixen els habitants dels pobles rurals a causa dels despreniments. L’últim s’ha produït aquesta mateixa setmana, en un tram de la carretera LV-5134 que uneix Noves de Segre i Taús. Va succeir al mateix punt on es va produir una altra allau de pedres l’estiu passat. Per altra banda, les tasques de neteja a la carretera de Sant Joan Fumat (les Valls de Valira) han finalitzat però encara queda pendent construir un mur de contenció i instal·lar una malla protectora.