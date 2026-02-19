DELINQÜÈNCIA
El nou mètode dels lladres en pobles de Lleida: Robar quan els veïns són al ball
Casos a Foradada, Torrelameu, Camarasa, Bell-lloc, Alfarràs, Castellserà i l’Espluga Calba, entre altres
No són ni un, ni dos, ni tres casos. Les comarques de Lleida han registrat al llarg de l’últim any aproximadament una desena de casos d’una nova modalitat de robatoris en habitatges. Són aquells en els quals lladres aprofiten que els veïns s’han absentat per acudir a actes festius com balls o revetlles per accedir als habitatges i delinquir sense témer ser descoberts. L’últim cas va tenir lloc el cap de setmana passat a Foradada, quan hi va haver sis robatoris en domicilis del municipi aprofitant que els amos havien anat al Carnaval d’Artesa de Segre, com va avançar SEGRE.
Setmanes enrere va passar el mateix durant la festa major de Sant Sebastià de Torrelameu. No són els únics casos en el que va d’any. També va passar el 5 de gener durant la cavalcada dels Reixos de Tàrrega, com va avançar aquest diari.
Aquesta tendència delinqüencial es va començar a detectar la primavera de l’any passat amb casos a Camarasa, Bell-lloc, Alfarràs, Castellserà, Pradell i l’Espluga Calba. Es van produir durant les seues respectives festes majors. Llavors, els Mossos d’Esquadra van alertar d’aquest nou patró.
La policia explica que els lladres fan un estudi previ per cometre’ls. Per exemple, aprofiten la informació de la programació d’actes de la festa que es publiquen a internet per decidir la localitat. Es fixen especialment en activitats que van dirigides a tots els públics, com els sopars a l’aire lliure o les revetlles, i que es prolonguen durant hores. Els delinqüents només accedeixen a aquelles cases en les quals comproven que no hi ha cap veí. El botí sempre és el mateix: joies i diners.
ALGUNS CASOS
- Foradada. Lladres van robar el cap de setmana passat en sis cases aprofitant que els amos havien acudit a Artesa de Segre a celebrar el Carnaval.
Roben en almenys sis cases del poble de Foradada mentre els veïns celebraven fora el Carnaval
- Torrelameu. El 20 de gener va ser Sant Sebastià i Torrelameu celebrava el seu últim dia de festa major. Van robar en quatre cases quan els veïns estaven al ball a la Casa de la Vila.
- Tàrrega. Va passar el 5 de gener. Els lladres es van emportar joies i una videoconsola d’una casa. Van aprofitar que les víctimes havien anat a la cavalcada de Reixos.
Robatori en una casa a Tàrrega quan els amos eren a la cavalcada de Reis
- Alfarràs. Els Mossos d’Esquadra van rebre cinc denúncies de robatoris en cases durant la festa major de finals de juny de l’any passat.
- Castellserà i Pradell. Deu quilòmetres separen Castellserà i Pradell de Sió. El cap de setmana del 18 al 20 de juliol tots dos pobles celebraven la festa major i en ambdós es van produir robatoris en habitatges. Hi va haver almenys sis casos.
Assalten sis cases de Castellserà i Pradell durant la festa major
Els investigadors sospiten que els cometen bandes itinerants
Els Mossos d’Esquadra sospiten que tots han estat comesos per bandes itinerants en què els delinqüents tenen perfectament definits els rols. Hi ha persones encarregades de conduir els vehicles i de vigilar els habitatges mentre que d’altres s’encarreguen d’accedir a l’interior. En la majoria de domicilis no han trobat empremtes dels delinqüents. També creuen no són persones de la zona sinó que es desplacen expressament, cometen els robatoris i se’n van molt de pressa.