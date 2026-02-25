VIVENDA
Endesa talla la llum a set habitatges del bloc amb okupes de Juneda
Al comprovar que la xarxa elèctrica estava ‘punxada’. Tant l’ajuntament com la Sareb busquen solucions davant de les queixes de veïns per soroll i incivisme
Tècnics d’Endesa acompanyats per dotacions dels Mossos van procedir ahir a tallar el subministrament elèctric a set habitatges del bloc amb okupes del carrer Font del Gat de Juneda que s’havien connectat a la xarxa sense permisos. Són la meitat dels pisos de l’edifici i representen una energia defraudada de 88.147 kW, l’equivalent al consum de 25 habitatges en un any, segons fonts de la companyia. Veïns d’aquest carrer s’han queixat reiteradament per sorolls i incivisme en dos dels pisos, okupats per dos famílies que van arribar de València fa més de dos setmanes. Afirmen que posen música alta de matinada i punxen tant la llum com l’aigua. Aquesta última connexió sense permís provoca goteres a les parets i humitats i bassals al pàrquing (vegeu SEGRE d’ahir).
La Sareb té en aquest carrer una vintena d’habitatges en propietat, la majoria arrendats i algun de lloguer social, “encara que sí que hem detectat casos d’okupació irregular”, van indicar responsables de la firma. En aquests moments, està recopilant informació, ja que la situació “és complexa”, van assenyalar les mateixes fonts.
Per la seua part, l’alcalde, Antoni Villas (Impulsem Lleida), va assegurar que té coneixement de la situació. Va afirmar que ja han tingut reunions amb els veïns i que preveu convocar-ne una altra ben aviat per analitzar les seues reclamacions.
Tanmateix, va assegurar que “a l’ajuntament estem lligats de mans i no podem adoptar cap resolució, ja que correspon a la Sareb”. Va remarcar que “el més lògic és que es deixés actuar el consistori, que és el que viu els problemes”.
Villas va explicar que la “convivència era més o menys tranquil·la fins que han arribat aquestes dos noves famílies que alteren l’ordre públic constantment”, va puntualitzar. “Hem explicat la problemàtica als Mossos d’Esquadra i ells ens han aconsellat que posem totes les denúncies possibles, tant el consistori com els veïns afectats per l’incivisme”, va concloure.
No obstant, els veïns temen que la situació pugui allargar-se anys, com va succeir a les Borges Blanques amb el bloc de pisos del carrer Santiago Rusiñol fins que va ser desallotjat el mes de desembre passat.