HABITATGE
Intenten okupar de nou sis habitatges del bloc desallotjat de les Borges
Van demanar ser reallotjats i els hi van denegar
Sis de les famílies desallotjades el passat mes de desembre del bloc del carrer Santiago Rusiñol de les Borges Blanques van tornar ahir a l’edifici, buit des que els van obligar a marxar, i van provar d’okupar de nou mitja dotzena de pisos. Aquesta va ser la seua reacció després de saber que la taula d’emergència d’habitatge de la capital de les Garrigues havia rebutjat les seues peticions per ser reallotjats. Agents dels Mossos d’Esquadra van acudir al lloc cap al migdia, alertats per l’empresa propietària de l’immoble, i les famílies van accedir finalment a marxar.
Els okupes desallotjats havien rebut modificacions de la direcció general d’Habitatge de la Generalitat, que participa en la taula d’emergència de vivenda de les Borges juntament amb l’ajuntament i els serveis socials del consell comarcal de les Garrigues.
Aquests documents els informaven que les seues peticions d’allotjament havien estat desestimades, al no comptar amb “contracte d’arrendament ni títol jurídic habilitant” que els permetés habitar les vivendes abans que l’ajuntament les declarés insalubres i ordenés desallotjar-les. “Si ja sabien des del principi que érem okupes i que això era un motiu per no donar-nos allotjament, per què ens van posar a omplir formularis?”, va lamentar un dels afectats. També han estat rebutjades peticions d’habitants del bloc que tenien contractes de lloguer social, després que la taula d’emergència avalués la seua situació i conclogués que tenien familiars que podien acollir-los, segons van explicar en aquest sentit fonts municipals. No hi ha constància fins a la data de peticions a la taula que s’hagin saldat amb l’assignació d’un habitatge.