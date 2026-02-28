DELINQÜÈNCIA
Torrelameu contracta seguretat privada per evitar robatoris pel Carnaval
A la festa major del gener, uns lladres van assaltar diversos domicilis mentre els veïns eren al ball
Torrelameu celebrarà avui el Carnaval i, perquè els veïns estiguin tranquils, l’ajuntament ha decidit contractar seguretat privada per evitar que es produeixin robatoris en domicilis com va ocórrer per la Festa Major de Sant Sebastià del gener passat, com va informar aquest diari. En aquella ocasió, lladres van robar en quatre cases i ho van intentar en una cinquena mentre els veïns eren al ball.
Per aquest motiu, el consistori ha contractat els serveis d’una empresa de seguretat privada. La mesura inclou patrullatge preventiu amb rondes de vigilància de forma continuada pel nucli urbà i les zones perifèriques i vigilància intensiva durant la rua i el ball. A més a més, es millorarà la coordinació policial.
L’ajuntament va comunicar formalment aquestes mesures als Mossos d’Esquadra, amb qui es manté “un estret contacte per coordinar qualsevol actuació necessària”. Finalment, l’ajuntament va demanar col·laboració ciutadana perquè s’alerti el 112 davant de qualsevol moviment sospitós.
Les comarques de Lleida han registrat al llarg de l’últim any una desena de casos d’una nova modalitat de robatoris en habitatges. Són aquells en els quals lladres aprofiten que els veïns s’han absentat per acudir a actes festius com balls o revetlles per accedir als habitatges i delinquir sense témer ser descoberts.
L’anterior cas es va produir el cap de setmana del 14 al 15 de febrer a Foradada, quan hi va haver sis robatoris en domicilis del municipi aprofitant que els amos havien acudit al Carnaval d’Artesa de Segre. Aquesta tendència es va començar a detectar a la primavera de l’any passat amb casos a Camarasa, Bell-lloc i Alfarràs, entre d’altres.