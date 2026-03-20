Knauf ‘estalviarà’ 8.000 tones de C02 amb 685 plaques solars
La fàbrica de materials de construcció de Knauf a Guixers ja disposa de 685 nous panells solars i augmenta així la capacitat per produir energia fins als 800.000 kWh cada any, segons va informar la firma alemanya. La nova instal·lació completa la que ja estava en marxa, que produeix 500.000 kWh anuals, i representa un pas més en l’estratègia de la companyia per reduir les emissions que genera la seua activitat. D’aquesta manera, Knauf deixarà d’emetre de 8.000 tones de CO2 a l’atmosfera durant els propers 25 anys.
El director de Sostenibilitat i Qualitat de Knauf Ibérica, Adan Prieto, va explicar que “aquesta segona fase no és només una expansió, és la prova que el nostre camí cap a la sostenibilitat és ferm i decidit”, i va afegir que “hem demostrat que un futur industrial amb zero emissions és possible”. L’empresa pretén que les seues emissions netes siguin zero el 2045, reduir-les a la meitat el 2032, disminuir el consum d’aigua un 2% cada any i eliminar els residus enviats a abocadors en totes les seues operacions.