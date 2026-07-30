SEGRE

Vielha sumarà més de 60 habitatges socials de la Generalitat

La localitat va impulsar un pla urbanístic a prop de Betren amb 108 pisos de renda lliure i 108 més de protegits. Els pisos socials també seran al voltant de Betren

La zona de Betren on la Generalitat preveu pisos socials.

La zona de Betren on la Generalitat preveu pisos socials.

Raúl Ramírez
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Raúl RamírezCap de Comarques

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El ple de Vielha e Mijaran va donar ahir l’aprovació inicial a canvis en la planificació urbanística municipal per fer possible la construcció de 216 nous habitatges: 108 de renda lliure i 108 més de protecció oficial. Estan previstos en un sector mai desenvolupat al peu de la carretera C-28 a Betren, on fins ara es permetia la construcció de 75 cases unifamiliars. En lloc d’això, el nou pla proposa la construcció de diversos blocs de pisos. La proposta, aprovada per unanimitat, respon a la voluntat dels propietaris del sòl d’edificar-lo.

La Generalitat haurà d’assignar a partir del proper mes d’agost un promotor per construir més de seixanta habitatges socials més a Vielha, també a l’entorn de Betren. En aquest cas, es tracta dels terrenys municipals que l’ajuntament va cedir amb aquesta finalitat a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a través d’un conveni firmat el mes d’abril passat. Aquest acord planteja la cessió d’un superfície de 5.260 metres quadrats durant un període de 75 anys a l’ens de la Generalitat. Aquest, al seu torn, haurà d’adjudicar les obres.

L’ajuntament espera així facilitar l’accés a habitatges de la joventut, donant prioritat a persones empadronades al municipi. Aquesta promoció i la que va abordar ahir el ple són les primeres que inclouen habitatges de protecció oficial en aquest segle al municipi de Vielha e Mijaran. Les que estan actualment en curs són en la seua totalitat de renda lliure.

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