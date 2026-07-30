Vielha sumarà més de 60 habitatges socials de la Generalitat
La localitat va impulsar un pla urbanístic a prop de Betren amb 108 pisos de renda lliure i 108 més de protegits. Els pisos socials també seran al voltant de Betren
El ple de Vielha e Mijaran va donar ahir l’aprovació inicial a canvis en la planificació urbanística municipal per fer possible la construcció de 216 nous habitatges: 108 de renda lliure i 108 més de protecció oficial. Estan previstos en un sector mai desenvolupat al peu de la carretera C-28 a Betren, on fins ara es permetia la construcció de 75 cases unifamiliars. En lloc d’això, el nou pla proposa la construcció de diversos blocs de pisos. La proposta, aprovada per unanimitat, respon a la voluntat dels propietaris del sòl d’edificar-lo.
La Generalitat haurà d’assignar a partir del proper mes d’agost un promotor per construir més de seixanta habitatges socials més a Vielha, també a l’entorn de Betren. En aquest cas, es tracta dels terrenys municipals que l’ajuntament va cedir amb aquesta finalitat a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a través d’un conveni firmat el mes d’abril passat. Aquest acord planteja la cessió d’un superfície de 5.260 metres quadrats durant un període de 75 anys a l’ens de la Generalitat. Aquest, al seu torn, haurà d’adjudicar les obres.
L’ajuntament espera així facilitar l’accés a habitatges de la joventut, donant prioritat a persones empadronades al municipi. Aquesta promoció i la que va abordar ahir el ple són les primeres que inclouen habitatges de protecció oficial en aquest segle al municipi de Vielha e Mijaran. Les que estan actualment en curs són en la seua totalitat de renda lliure.