Cinc estacions del Pirineu i el Prepirineu registren la temperatura més alta de tota la seva sèrie
Gisclareny arriba als 34,8 °C i Sasseuva als 26,6 °C en plena tercera onada de calor
Cinc estacions meteorològiques del Pirineu i el Prepirineu han registrat la temperatura més alta de la seua història entre dimecres i dijous d'aquesta setmana. El Servei Meteorològic de Catalunya ha compartit que les estacions han registrat aquest rècord durant la tercera onada de calor d'enguany.
Les temperatures més altes del Pirineu i Prepirineu s'han registrat en observatoris, sobretot, d'alta muntanya que superen els 2.000 metres d'altitud. En concret, el Meteocat ha precisat que a Gisclareny el termòmetre ha arribat als 34,8 °C i ha superat els 34,5 °C del 14 d'agost de 2021. A Sasseuva, situada a 2.226 metres d'altitud, s'han assolit els 26,6 °C, per sobre dels 26,0 °C del 24 d'agost de 2023. A la Bonaigua, a 2.262 metres, la temperatura s'ha enfilat fins als 26,2 °C, superant els 25,6 °C del 14 d'agost de 2021. Pel que fa a l'estació del Lac Redon, ubicada a 2.245 metres, ha registrat 25,7 °C, per damunt dels 25,5 °C anotats el 18 d'agost de 2012. Finalment, l'estació de Certascan, situada a 2.398 metres, la temperatura s'ha situat en els 24,2 °C.