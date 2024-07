La Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, amb uns 60 intèrprets

La Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, una de les cites musicals més tradicionals i veteranes del calendari musical a Ponent –i a tot Europa–, a prop ja de complir mig segle de vida des que va començar el 1976, ja ho té tot a punt per a l’edició número 49 aquest cap de setmana que ve, cinc intenses jornades del 26 al 30 de juliol, amb la participació d’uns seixanta intèrprets d’onze països i diversos concerts a la Seu d’Urgell, Arsèguel, la col·legiata de Castellbò i Puigcerdà. Així ho va destacar ahir l’ànima i impulsor d’aquest festival de l’acordió diatònic, el músic, investigador i divulgador del folklore pirinenc Artur Blasco, que va presentar a Lleida aquesta nova edició, en un acte a la Diputació acompanyat de la vicepresidenta de la corporació i de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Estefania Rufach, i de l’alcalde d’Organyà i diputat provincial de l’Alt Urgell, Celestí Vilà.

Com és habitual cada any, la cita musical reunirà acordionistes de diferents edats del Pirineu català i també de València (una quarantena), a més d’instrumentistes procedents de Colòmbia, la República Dominicana, el Québec canadenc, Escòcia, Irlanda, Suïssa, Portugal, Bulgària, Itàlia i Rússia. Blasco va recordar els convenis de col·laboració des de fa anys de la Trobada amb els festivals Carrefour Mondial del Québec i l’Ivan Malinin de Novosibirsk, a Sibèria. “Malgrat la guerra d’Ucraïna, aquests acordionistes podran viatjar fins a l’Alt Urgell, això sí, amb un llarg trajecte amb diverses escales a Bielorússia i Turquia”, va comentar Blasco sobre la logística d’un festival que comptarà amb un pressupost de 100.000 euros, amb el patrocini de la Generalitat, la Diputació, el consell de l’Alt Urgell, els ajuntaments de la Seu i Puigcerdà i l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (Idapa).Per la seua banda, Celestí Vilà va destacar que “aquesta trobada musical ens recorda cada any la tradició de l’acordió a l’Alt Pirineu des de finals del segle XIX”, mentre que Estefania Rufach va assegurar que “la trobada és un festival d’alt nivell, un dels grans que se celebren a les terres de Lleida” i va agrair la tasca organitzativa d’Artur Blasco, “l’ànima des del primer dia” d’aquesta cita que l’any que ve arribarà a la cinquantena edició.