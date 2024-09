La Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell aposta per la cultura amb un cicle de cinema i gastronomia previ al certamen

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La mil·lenària Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell aposta per ampliar la programació cultural amb l’objectiu de posicionar la capital alturgellenca en aquest àmbit. D’aquesta manera, del 15 al 17 d’octubre, els dies previs al cap de setmana del certamen, s’estrenarà un nou cicle d’activitats que combinen el cinema i la gastronomia. Aquest consistirà en la projecció de diversos documentals que posen en relleu la importància que té l’activitat ramadera per al territori, amb posteriors debats, tasts de formatges i demostracions de cuina. A més, una altra de les principals novetats d’enguany és el canvi d’ubicació de les parades de la 30ª Fira de Formatges Artesans del Pirineu, que ocuparan el passeig Joan Brudieu, al centre de la ciutat.

El reforç de les activitats culturals dins la programació de la Fira de Sant Ermengol suposa un increment d’uns 20.000 euros en el pressupost del certamen. “Més que mai, és una fira molt nostra, molt urgellenca”, ha destacat l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, que ha explicat que l’objectiu és que encara pugui “créixer” més, tot i reconèixer que les seves grans dimensions ho fan difícil.

Per la seva banda, la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu, Gemma Tó, ha afirmat que faltava un “impuls” de caire cultural a la fira. Així, ha detallat que dimarts 15 d’octubre es projectarà el documental “El traspàs de Gavàs. Un poble de ramaderia és un poble mort” a la Sala Immaculada. Un dia més tard , als Cinemes Guiu, seguirà el torn del documental “Mugaritz, ni pan ni postre”, film que s’estrenarà en els pròxims dies en el marc del Festival Internacional de Sant Sebastià.

Mentre, dijous 17 d’octubre s’estrenarà la pel·lícula ‘Felicitat’, dirigida pel cineasta Joan Gil, que actualment viu a Estamariu (Alt Urgell) i protagonitzada per Salvador Maura, de la Formatgeria Mas d’Eroles d’Adrall, a Ribera d’Urgellet (Alt Urgell). D’altra banda, durant els dies de fira es podrà veure una exposició de fotografies duta a terme per Gemma Pla, de Tucutun Fotografia anomenada “Totes les cares del formatge”.

Etiquetes de formatges d’arreu del món

Una altra de les propostes destacades per la regidora de Promoció Econòmica ha estat la de la donació d’una col·lecció de més de 18.000 etiquetes de formatges d’arreu del món, propietat de Montserrat Noya. Aquesta es formalitzarà divendres 18 d’octubre en un acte institucional que es durà a terme a la sala de plens del consistori. La intenció és organitzar diverses exposicions amb aquests materials com a base, escollint-ne cada any les etiquetes d’un país diferent.

Tó també ha ressaltat l’ampliació de la programació de concerts que es durà a terme en el marc del certamen a la plaça dels Oms de la Seu d’Urgell. D’aquesta manera, el dissabte de fira hi haurà una actuació a càrrec de l’Escola Municipal de Música i Conservatori de música dels Pirineus, així com dels grups musicals ‘Flanders’ i ‘El Pony Pisador’. Mentre, diumenge serà el torn de l’Escola Folk del Pirineu i l’Orquestrina Trama.

Tastet del ‘Ball Cerdà’

D’altra banda, una altra de les novetats del programa d’enguany és que el públic que assisteixi a la fira podrà veure un tastet del ‘Ball Cerdà’. Així, una vintena de parelles faran una mostra d’aquesta dansa tradicional que es balla a la capital alturgellenca en el marc de la seva festa major, al mes d’agost. A banda, l’església del convent de la Sagrada Família acollirà la 7a Trobada de Corals, amb la participació de l’Orfeó Vicentí, la Coral El Clavell i la Coral Signum. Finalment, s’organitzaran diverses ballades de swing.

Abans de la setmana de la Fira de Sant Ermengol, l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell ha organitzat el sopar “Especial Formatges Fira de Sant Ermengol 2024”, el qual tindrà lloc el 4 d’octubre al Restaurant Castell de Ciutat. Un dia després es duran a terme dos tasts de formatges, un d’ells maridat amb vermut.