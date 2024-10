Desbloquegen la urbanització de l'Horta del Valira de la SeuL'ajuntament ha adjudicat, per més de 800.000 euros, el col·lector d'aigües

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de la Seu va aprovar ahir de manera definitiva el projecte per construir el col·lector de sortida de les aigües pluvials de la urbanització de l’Horta del Valira, element bàsic a la xarxa del clavegueram. Les obres per desenvolupar la zona van acabar el 2009 però la crisi del sector immobiliari va fer que quedés pendent aquesta infraestructura i la de la línia elèctrica, acabada fa tot just uns mesos.

L’acord permetrà desbloquejar la construcció de nous edificis, entre els quals el centre universitari d’Inefc Pirineus. La urbanització acull ara per ara dos edificis d’habitatges i l’institut La Valira. L’Incasòl assumirà el cost de l’obra, calculat en 847.714 euros, i posteriorment el repercutirà als propietaris de les parcel·les. El projecte aprovat contempla també obres per finalitzar la urbanització. El sistema de drenatge començarà a l’avinguda central de la urbanització, seguirà cap al col·legi Mossèn Albert Vives i desembocarà al riu Segre.

L’alcalde, Joan Barrera, va explicar que l’ajuntament està negociant un acord d’expropiació amb els propietaris dels terrenys afectats per poder començar els treballs tan aviat com sigui possible. Va afegir que la falta d’aquesta infraestructura “limita la possibilitat d’aprovar noves llicències d’obres”. L’Incasòl, per la seua part, s’ha fet càrrec també de la línia elèctrica subterrània de mitjana tensió, que ha suposat una inversió total d’1.942.693 euros.

La junta de govern va aprovar també ahir l’adjudicació de les obres de rehabilitació de la plaça d’El Rastrillo de Castellciutat. La millora anirà a càrrec de l’empresa local Transports i Excavacions Meya, SL, i l’import del pressupost és de 154.639 euros. La intervenció té com a finalitat millorar l’estat de l’equipament infantil i de la mateixa plaça per dotar-lo d’una zona d’ombra que en permeti l’ús durant els mesos d’estiu. També es millorarà l’enllumenat.