Pirineu Viu organitza una protesta el 6 de desembre per exigir habitatge

Publicat per Cynthia Sans

La plataforma Pirineu Viu va anunciar ahir el seu primer acte reivindicatiu, que tindrà lloc el 6 de desembre a les 18 hores a la Seu. L’acció estarà centrada en la defensa dels drets de la ciutadania a l’accés a un habitatge digne, tenint en compte que es tracta d’un problema que, per diferents raons, afecta totes les comarques de muntanya i Andorra. La mobilització tindrà un caire lúdic i festiu, amb la voluntat de reunir un públic familiar. En aquest sentit, es contemplen diverses actuacions musicals complementàries a la manifestació. S’ha fet coincidir amb el cap de setmana llarg de la Constitució i la Puríssima, un dels punts àlgids de la temporada d’esquí.

Una de les portaveus de Pirineu Viu, Núria Ferrando, va incidir en el fet que hi hagi molts habitatges destinats a segones residències o pisos turístics, cosa que ha provocat un encariment de preus “desorbitat”. Així, va afirmar que hi ha persones que volen viure en aquestes comarques i “no s’hi poden quedar” o han de fer-ho en “condicions lamentables”. Es va referir a treballadors de l’estació de Baqueira-Beret que l’any passat dormien en autocaravanes, o a estudiants de cicles formatius que ho feien en furgonetes. Dades de la Generalitat assenyalen que al Pirineu hi ha més segones residències que principals. Ferrando va demanar millores als contractes laborals, que ara són “precaris”, i va recordar que aquest moviment sorgeix arran de la capacitat organitzativa que va tenir Stop Jocs Olímpics. Quant a la manifestació a la Seu, està convocada per una trentena de col·lectius que donen suport a la plataforma. La intenció és que sigui una acció “de país”, que tindrà com a lema Per un Pirineu Viu, habitatge digne!.

Una trentena de col·lectius de les comarques de muntanya recolzen els actes de la plataforma

Entre les organitzacions convocants de la mobilització destaquen els sindicats d’habitatge, els grups ecologistes, els col·lectius transfeministes, els sindicats laborals, els casals i els ateneus pirinencs.A més a més, la idea de fer-la a la Seu d’Urgell pretén facilitar la participació de treballadors andorrans on, segons van apuntar, el mercat està “tensionat”. En conseqüència, van afegir, el preu dels habitatges al nord de la comarca de l’Alt Urgell també ha augmentat considerablement.

Hi ha un 60% més de segones residències que d’habitatges

Des de la plataforma Pirineu Viu denuncien que “al Pirineu hi ha un llit turístic per cada habitant” i a més consideren “inacceptable que un 60 per cent de l’habitatge sigui segones residències”.Ferrando va exposar que la “joventut del Pirineu es veu obligada a anar a estudiar fora i que, una vegada acaba els estudis, difícilment pot tornar a casa perquè l’oferta laboral és precària, se centra en el sector del turisme i el preu de l’habitatge està disparat”. A més, consideren que “ja s’ha acabat l’època que la gent pensava que vivíem del turisme i, en canvi, ara és una evidència que el turisme ens fa fora de casa”, va puntualitzar.La manifestació està convocada per una trentena d’organitzacions de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran, Andorra, el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès que s’han fet ressò del malestar que hi ha al territori.