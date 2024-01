Acord del Pont de Suert amb els amos de Casa Saura per obrir-la al públic

L’ajuntament del Pont de Suert ha arribat a un acord amb la família propietària de Casa Saura, una casa palau ubicada al barri històric del municipi, per obrir-la al públic i oferir als turistes visites guiades per Setmana Santa, estiu i durant els ponts festius. El ple va aprovar aquesta proposta per unanimitat, després que l’estiu passat es portés a terme una prova pilot que va comptar amb unes dos-centes visites turístiques a l’immoble, segons van explicar fonts municipals.

Es tracta d’un edifici conegut també com a Casa Jaumot, en el qual han viscut cinc generacions de farmacèutics. El primer està documentat al segle XVIII, concretament l’any 1720. Aquest immoble va acollir també la primera farmàcia de la capital de l’Alta Ribagorça i compta encara amb nombrós material de l’apotecaria. L’any 2014 va ser declarada Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i disposa de fons documentals que es remunten a l’edat mitjana, una col·lecció de mobiliari antic i una altra d’instruments mèdics, d’infermeria i de farmàcia.

El conveni amb l’ajuntament del Pont de Suert té una durada prevista de tres anys i implica que el propietari actual, Josep Queralt (que a l’estiu oferia les visites guiades) cedeix l’ús d’una part de l’edifici com a espai visitable. També implica el pagament al propietari de 1.200 euros anuals com a compensació pel desgast que puguin originar les visites i per assessorament sobre ajudes públiques per a la conservació del patrimoni. La previsió de futur per a la casa és que la família habiliti més estances com a museu i que el consistori promogui la formació de persones per organitzar visites guiades.