Els camioners atrapats a l'N-230 es plantegen tallar ells la carretera sinó els donen pas alternatiu

Desenes de camioners estan atrapats als vorals de l'N-230 entre la frontera francesa i el Pont de Suert a l'Alta Ribagorça. Alguns en aparcaments habilitats i altres als vorals de la carretera. La majoria porten més de 48 hores atrapats pel tall dels pagesos a Les Bordes, a l'Alta Ribagorça i diuen que "la paciència" se'ls està acabant i si aquesta tarda no reobren la via per camions seran ells els que "travessaran" els camions al mig de la via. Els camioners demanen que s'obri la via de manera intermitent i puguin anar abandonant l'Alta Ribagorça de manera progressiva. Els transportistes també denuncien que a les aplicacions l'N-230 no apareix com a tallada, perquè deixen passar turismes, i ells s'han trobat sense poder passar.