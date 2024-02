Els pagesos aixequen momentàniament el tall de l'N-230 a l'Alta Ribagorça per fer un "buidatge solidari" de camions

detail.info.publicated ACN

Els pagesos reunits en assemblea al tall de l'N-230 a Les Bordes, a l'Alta Ribagorça, han decidit aixecar el tall momentàniament pel pas de camions. Com han dit els ramaders han decidit fer un "buidatge solidari" de camions atrapats durant més de 48 hores en vorals de la carretera i zones habilitades per vehicles. Més de 300 camions van quedar atrapats en aquest punt des del dimarts sense cap ruta alternativa per seguir el viatge. Molts camioners s'han queixat aquest dijous del tall que solament els afectava a ells i no altres vehicles com els turismes. Els camioners al pas pel punt del tall han fet sonar el clàxon i els pagesos els han respost amb aplaudiments.

Un cop finalitzat el "buidatge" de més de 300 camions, que ha durat una hora, el tall s'ha représ i solament s'han deixat passar als turismes i als camions i furgonetes se'ls ha prohibit altre cop el pas.

Si s'aixeca el tall definitivament es decidirà en assemblea un cop hagi finalitzat la reunió entre Mascort i les organitzacions agràries mentre els pagesos mantenen els talls de carretera.