Completen aquest any la zona per aterrar helicòpters de rescat

La zona on s’han fet tales i podes per facilitar l’aterratge d’helicòpters d’emergències.

La Generalitat espera completar aquest any els treballs que va iniciar el 2023 per habilitar una zona d’aterratge per a helicòpters al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (com va avançar SEGRE el passat 3 d’abril). És a la Vall de Boí, al costat del refugi de l’estany Llong, i haurà de facilitar operacions de salvament. Aquesta actuació es planteja mentre l’afluència de públic a aquest espai protegit va en augment i ha superat els 600.000 visitants anuals. Això, al seu torn, es tradueix en més rescats. L’últim va tenir lloc l’1 d’abril, quan els Bombers van salvar de morir per hipotèrmia dos excursionistes de Cervera.

La conselleria defineix la futura àrea d’aterratge com un “helistop”: un lloc que compleix condicions per maniobrar amb un helicòpter, però sense la infraestructura pròpia d’un heliport convencional per reduir el seu impacte ambiental al parc. Les primeres actuacions van consistir en la tala d’alguns arbres i la poda de branques. Aquest any, s’hauran de reprendre amb el condicionament del ferm i la senyalització de la zona. “Aquesta acció es porta a terme de forma coordinada amb el Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers i la Unitat d’Intervenció de Muntanya (UIM) dels Mossos d’Esquadra”, van explicar fonts d’Acció Climàtica. El cost d’aquesta intervenció és escàs, ja que busca alterar el mínim possible la zona. Les actuacions de l’any passat van costar 1.778 euros i les previstes per a aquest, 4.500 més. La posada en marxa d’aquesta zona d’aterratge feia anys que estava sobre la taula del Parc Nacional, si bé es va aprovar després de la jubilació de Mercè Aniz, directora d’aquest espai protegit des del 1990 i defensora de donar prioritat a la conservació del medi natural del parc sobre el seu ús públic, tal com dicta el pla d’usos i gestió d’Aigüestortes. Al marge de l’àrea d’aterratge, muntanyencs i bombers reclamen augmentar la cobertura de telefonia mòbil per facilitar el rescat d’excursionistes perduts o ferits.