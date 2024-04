L'església de Viu, escollida per divulgar el romànic

No és de les més conegudes ni forma part del patrimoni romànic protegit per la Unesco l’any 2000 que conformen vuit esglésies i una ermita de la Vall de Boí. El temple de Viu de Llevata és al Pont de Suert i va ser construït fins i tot abans que les esglésies de la Vall de Boí. Ara, un projecte internacional pretén utilitzar tècniques digitals per indagar en la seua història i divulgar-ne la informació. L’església de Viu forma part dels 16 temples romànics de Lleida (un total de 55 a Catalunya i al departament francès de Pyrénées Orientales) escollits per formar part del projecte Romtur, que lidera la Universitat de Lleida i compta també amb la Universitat de Barcelona, l’Institut d’Estudis Catalans, la Confederació del Turisme Rural i l’Agroturisme de Catalunya, la Université Via Domitia de Perpinyà, la Chambre de Commerce et Industrie Pyrénées Orientales i l’Office de Tourisme Aspres Thuir.

Montserrat Corberó, una de les responsables del projecte, va explicar que es desenvoluparà entre aquest 2024 i 2026 i que serà en l’última fase quan es col·locaran plaques a cada temple amb codis QR que donaran accés a una audioguia, un recorregut per l’interior amb realitat augmentada i un audiovisual que explicarà la seua història.Entre les accions que es desenvoluparan destaca la creació del Museu Virtual del Romànic Desconegut per promoure la difusió dels elements patrimonials que participen en el projecte.Aquest compta amb una inversió d’1,6 milions d’euros i amb ajuts del programa Interreg. Corberó va assenyalar que el projecte Romtur implica “la selecció de monuments poc coneguts per portar fluxos turístics a les zones menys dinamitzades”.

Precisament avui, les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll reuniran 1.200 cantors de 38 corals de tot Catalunya. Així doncs, participaran en la 14 edició del Lleida Canta, amb motiu dels 900 anys de la consagració d’aquests dos temples. Els actes estaran oberts a tots els públics i de forma gratuïta.