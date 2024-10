Vilaller limitarà a 30 km/h la velocitat i instal·larà un altre semàfor a l'N-230

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Vilaller limitarà a 30 quilòmetres per hora la velocitat de circulació per la localitat. També instal·larà un nou semàfor amb botó a l’avinguda Catalunya, a l’N-230, atesa l’alta afluència de vehicles que passen per la travessia, i il·luminarà els passos de vianants amb senyals verticals que funcionaran amb plaques solars. Aquestes són algunes de les mesures que desplegarà en el marc del seu Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que té com a finalitat millorar el medi ambient, l’entorn urbanístic i el nivell socioeconòmic del municipi. Preveu finançar aquestes actuacions gràcies a una subvenció de 37.755 euros del Servei Català de Trànsit i paral·lelament desenvoluparà campanyes per conscienciar la població i instal·larà nous carregadors elèctrics. Per la seua part, l’alcaldessa de Vilaller, Maria José Erta, va explicar que aquestes mesures naixen d’“una anàlisi de la situació actual dels nostres carrers” que ha permès planificar objectius i línies d’actuació per millorar la mobilitat a curt, mitjà i llarg termini.

D’altra banda, la brigada municipal ha instal·lat noves barbacoes a la zona de Santa Llúcia i en els propers dies s’equiparà amb mobiliari inclusiu. L’espai s’inaugurarà l’1 de novembre.