Les societats de pesca, a la grenya al perdre la venda de tiquets
Després de més de 40 anys de conveni i coincidint amb la temporada d’alta muntanya
La temporada de pesca d’alta muntanya va donar ahir el seu tret de sortida al Pirineu marcada per la indignació dels pescadors i societats locals. Per primera vegada en més de 40 anys, les societats de pesca han perdut la capacitat d’expedir tiquets de pesca en format físic, una decisió adoptada pel departament d’Agricultura que ha generat gran malestar al sector.
L’Agrupació de Societats de Pesca del Pirineu, que concentra sis entitats de la zona, ha manifestat la seua preocupació i malestar arran de la negativa del Govern a mantenir el sistema tradicional de tiquets físics. En un comunicat, l’agrupació sol·licita una reunió urgent amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, i el conseller de Presidència, Albert Dalmau, per buscar una solució immediata.
Josep Lluís Farrero, president de l’Agrupació, explica que “és una taxa que cobràvem de manera totalment gratuïta, un servei que oferíem i que formava part de la nostra activitat socioeconòmica a l’oferir a visitants una atenció més personalitzada”. Farrero destaca que l’any passat es van expedir més de 3.100 tiquets físics entre les sis societats, la qual cosa representa el 25,5 per cent del total de permisos a l’Alt Pirineu. “Teníem un conveni de fa ja més de 40 anys”, denuncia. La decisió del Govern ha provocat ja els primers problemes. “Ja hem tingut casos en què turistes han tingut grans dificultats per obtenir el seu tiquet de pesca al no saber com funciona la plataforma digital”, assenyala Farrero.
Així mateix, les societats argumenten que la connectivitat limitada en moltes zones de muntanya i la dificultat d’accés a la tecnologia per part de pescadors tradicionals suposen un greu retrocés i posen en risc l’activitat. Per tot això, reclamen que se’ls permeti continuar expedint tiquets físics i que s’adoptin mesures immediates per garantir la disponibilitat de talonaris en format paper, almenys mentre es continua treballant amb el sistema virtual.