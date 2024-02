Fulleda recorda la mort fa 85 anys de cinc adolescents el febrer del 1939

Cal Bolet és el nom d’una finca de Fulleda on, fa 85 anys, un grup de nens i nenes va protagonitzar un dels episodis més tràgics de la història del poble. Va ser el 12 de febrer del 1939. A l’església s’havia celebrat la primera missa des de l’inici de la Guerra Civil i, a l’acabar, els menors van sortir a jugar. Alguns es van concentrar a Cal Bolet, on van descobrir una caixa de fusta tancada. Van provar d’obrir-la a pedrades, sense saber que contenia projectils sense detonar que els combatents havien deixat enrere. Els cops van provocar una explosió que en va matar cinc i en va ferir quatre més.

Aquesta història, encara que tràgica, va anar caient en l’oblit i Cal Bolet va acabar convertit temps després en un abocador municipal. Tanmateix, tres germans del poble van decidir recuperar fa una dècada la memòria d’aquests fets. Montse, Núria i Santi Arbós van aixecar un petit monument commemoratiu al lloc dels fets i van dissenyar una exposició, que es pot veure tot l’any a l’antic Molí de Fulleda amb cita prèvia.“L’explosió em va llançar 25 metres cap enrere i, des d’aquell moment, la ment em va quedar en blanc, no recordo res més”, va explicar Joan Salat, un dels supervivents que va deixar el seu testimoni en el projecte historiogràfic poc abans de morir. “Tot va començar amb una tertúlia familiar de Nadal i vam acabar embolicats en el projecte”, explica Montse Arbós. Fins que van iniciar la investigació històrica “no es parlava gaire del tema”. La museïtzació, finançada gairebé íntegrament per l’ajuntament, recorda avui dia totes les víctimes de la Guerra Civil de la comarca. L’ajuntament ha dipositat flors aquesta setmana davant de la placa a Cal Bolet que commemora la tragèdia, com fa cada any.