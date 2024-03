El renàixer dels Vilars

Gairebé 6.000 persones van visitar l’any passat el jaciment dels Vilars, l’assentament iber de les Garrigues que es va començar a construir en la primera edat de ferro, cap a l’any 775 abans de Crist. La fortalesa forma un conjunt arqueològic excepcional dels més ben conservats a Europa i únic per les seues característiques a Espanya. Va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) per la Generalitat el 1998. La singularitat de la fortalesa resideix en el seu sistema defensiu format per la muralla reforçada per dotze torres, l’extensió de pedres clavades al voltant de la fortificació a tall de defensa i una fossa que feia de la construcció un enclavament inexpugnable. També es conserva un sistema de control d’aigües que permetia proveir els habitants a través d’un pou cisterna central encara que fos atacat.

El jaciment ha hagut de fer front aquests últims cinc anys a diverses inundacions provocades per la dana de l’octubre del 2019, el temporal Gloria del gener del 2020 i les intenses precipitacions de primavera d’aquell any que han comportat una inversió de més de 300.000 euros per a la restauració i consolidació, que es va iniciar el febrer del 2021 amb les obres per a la recuperació de la fossa circular, que va quedar totalment inundada. La dana va provocar importants danys en el jaciment, on el desbordament del barranc de la Femosa i del Canal d’Urgell van destrossar també les instal·lacions esportives, ja recuperades.

El Grup d’Investigació Prehistòrica de la UdL també ha documentat una altra gran inundació que va afectar la fortalesa fa gairebé 2.800 anys, al segle VIII abans de la nostra era. Les proves van quedar al descobert durant una de les últimes campanyes d’excavacions que van deixar constància d’una important riuada, segons reflecteixen la disposició de sorres i graves als estrats del subsol. A més a més, els treballs van finalitzar amb nous descobriments del poblat, com antics desaigües de la fossa que l’envolta. Les actuacions per restaurar el jaciment es van prolongar fins a finals de l’any passat amb la consolidació de les estructures dels murs a la zona oest i la restitució de les pedres que revesteixen una les torres.

L’ajuntament d’Arbeca ha sol·licitat ajuts del 2% Cultural de l’Estat per prosseguir amb actuacions que millorin el complex turístic, segons van indicar fonts municipals. Està prevista la construcció d’un edifici annex per a la recepció de turistes i la celebració d’activitats. També es preveu acabar el condicionament del pàrquing de vehicles i renovar el sistema de videovigilància. A més a més, també es vol promocionar la ruta verda que enllaça el Canal d’Urgell fins al jaciment on s’ha habilitat una passarel·la i s’han plantat prop de cinc-cents arbres, van explicar les mateixes fonts

El jaciment dels Vilars programa visites guiades i també tallers de diversa índole relacionats amb la construcció i temes relacionats amb la seua història.