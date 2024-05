La Bodega d'Arbeca tanca la persiana per últim cop després de 36 anys - MARTÍ PUJOL CAMPS

La persiana de la Bodega d’Arbeca va tancar ahir definitivament després de 36 anys de comerç en aquest municipi de les Garrigues. La seua propietària, Montse Balcells, va optar per clausurar el negoci al no tenir relleu generacional i ahir va posar fi a la seua última jornada de treball en aquest establiment, que obria en diumenges i festius com el d’ahir, Primer de Maig. Balcells va agrair als veïns del poble el suport que ha rebut durant anys.