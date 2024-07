La reforma de l'N-240 inclou una rotonda molt reivindicada a Juneda

La proposta del ministeri de Transports per reformar la carretera N-240 entre Lleida i les Borges Blanques inclou una rotonda llargament reivindicada a Juneda. Haurà de substituir l’actual glorieta partida a prop de la intersecció amb la carretera de Castelldans. Aquesta havia estat escenari de protestes que, des de l’any 2008, han reclamat aquesta obra com a mitjà per millorar la seguretat viària.

Imatge de les concentracions a Juneda, de l'any 2008, per demanar la rotondaOSCAR MIRÓN

L’estudi informatiu per reformar l’N-240 preveu desdoblar la carretera entre Lleida i Margalef i dotar-la d’un tercer carril per avançar amb seguretat des d’allà fins a l’enllaç amb l’AP-2 a les Borges Blanques.

La proposta del ministeri de Transports preveu un nou traçat a Juneda i dotar el poble d’un nou accés des de la carretera de Castelldans. Està prevista la construcció d’un ramal que salvarà la via del tren amb un pas elevat i haurà d’acabar en una rotonda a l’actual calçada de l’N-240, que quedarà com una via urbana quan entri en servei la nova.

Una rotonda substituirà a l’actual glorieta partida en aquesta intersecció de l’N-240 a Juneda. - MAGDALENA ALTISENT

Els terrenys on es construirà la futura rotonda estan reservats per a aquesta finalitat en la planificació urbanística de Juneda des de fa 17 anys. Així ho va explicar l’alcalde, Antoni Villas, que va indicar que van establir aquesta reserva de terra seguint instruccions de l’administració estatal. “No hem deixat construir granges ni edificis que poguessin impedir-ne la construcció”, va explicar. Tanmateix, les obres no es van portar a terme.

El consistori ho atribueix que aquesta era la més costosa de les glorietes previstes a l’N-240 al seu pas pel municipi. Ara aquesta futura glorieta forma part d’un projecte molt més ampli, el cost del qual s’estima en 112 milions d’euros i requerirà més de cinc anys.

Arriba en un moment en què el trànsit a la carretera nacional ha descendit després de la supressió del peatge de l’AP-2 el setembre del 2021. Tanmateix, el ministeri espera que la circulació en aquesta carretera vagi en augment fins a arribar a 14.000 vehicles diaris l’any 2050.