Remodelar l'N-240 entre Lleida i les Borges costarà 112 milions i requerirà més de 5 anys

La reforma de la carretera N-240 per desdoblar-la entre Lleida i Margalef i dotar-la d’un tercer carril des d’allà fins a les Borges Blanques requerirà una inversió de 112 milions d’euros. Aquest és el càlcul que ha elaborat el ministeri de Transports en el seu estudi informatiu, que planteja la possibilitat de finalitzar les obres i estrenar-les a partir de l’any 2030.

Aleshores, les previsions de l’Executiu espanyol apunten que el trànsit en aquest tram haurà crescut des dels 8.000 vehicles de mitjana al dia actuals fins a assolir els 10.600, i que anirà en augment fins a superar els 14.000 diaris el 2050. Són xifres que superen el volum de cotxes i camions que circulaven per aquesta carretera abans de la supressió del peatge a l’autopista AP-2 el setembre del 2021.

La capacitat de la nova carretera per absorbir un creixent volum de trànsit va ser un dels factors que el ministeri de Transports va valorar a l’hora de triar aquesta proposta per remodelar l’N-240 entre unes altres 14 alternatives. L’estudi estima que serà necessari expropiar una superfície de més de 100 hectàrees per habilitar el desdoblament al tram entre Lleida i Margalef i el tercer carril fins a les Borges Blanques, amb un cost de 6,2 milions d’euros.

L’alternativa elegida presenta també altres avantatges, com un estalvi del temps de viatge entre la capital del Segrià i la de les Garrigues. Es preveu que el límit de velocitat actual, de 90 km/h, pugui elevar-se en gran part del traçat fins als 100 km/h.

L’estudi inicia el seu període d’exposició pública, en el qual podrà rebre al·legacions. Els ajuntaments de Lleida, Torregrossa i Juneda han expressat la seua satisfacció per l’avenç que suposaria aquesta reforma per a la mobilitat a l’eix de la carretera N-240.

En canvi, el consistori de les Borges Blanques considera innecessària aquesta obra, al considerar que la sinistralitat en aquesta carretera, anys enrere molt elevada, s’ha resolt amb l’alliberament del peatge de l’autopista AP-2.

Per la seua part, Isidre Gavín, diputat de Junts al Congrés per Lleida, va recordar la pressió que ha exercit la seua formació davant del Govern espanyol per impulsar la remodelació d’aquest tram de l’N-240. “Hem aconseguit l’objectiu després d’anys demanant el desdoblament i la millora d’aquesta carretera”, va dir. “Jo mateix havia reclamat l’estudi informatiu als Pressupostos de l’Estat i en una proposició no de llei”, va afegir.

Últims treballs per renovar el ferm de 17 km de l’A-2

El ministeri de Transports ultimava ahir la millora del ferm en vies laterals i els 5 ramals d’accés a l’autovia A-2 al llarg dels 17 quilòmetres compresos entre el límit provincial amb Osca i la variant de Lleida. Aquesta actuació arriba després de rehabilitar el ferm de les calçades en direcció Barcelona i Saragossa en aquest tram. El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, va visitar ahir els treballs a Soses i va explicar que, una vegada acabin, “només quedarà l’última capa de rodament, que s’aplicarà més endavant”. El pressupost del conjunt d’aquesta actuació és de 12,17 milions d’euros.