L’ajuntament de les Borges Blanques rebutja la millora de l’N-240

L’ajuntament de les Borges Blanques rebutja la proposta del ministeri de Transports de construir una nova carretera per connectar l’AP2 amb l’N-240 i convertir part de la carretera en una autovia.

En un comunicat, recorda que amb l’eliminació dels peatges de l’autopista, el trànsit a la carretera ha registrat un “gran descens”, de forma que el plantejament de Transports, en període d’exposició pública, és “innecessari i propi de temps passats i molt costós”.

Apunta que aquesta proposta només s’entén com a part del projecte del polígon de Torreblanca, a Lleida, i planteja com a alternativa un enllaç amb l’autopista a Artesa de Lleida.

Per la seua part, el subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, va insistir en una reunió amb l’alcaldessa de Torregrossa, Maribel Zamora, que després de molts anys i reivindicacions per part del territori el projecte permetrà incrementar la capacitat de circulació de la via i li donarà més seguretat.

La proposta del Govern: 4 carrils entre Lleida i Margalef

L’estudi informatiu de la reforma de la carretera N-240 entre Lleida i les Borges Blanques planteja com a millor opció un traçat mixt: 8,5 quilòmetres de carretera desdoblada, de quatre carrils aprofitant el traçat de l’actual entre Lleida i la rotonda de Margalef (Torregrossa) i, a partir d’allà, una de nou traçat, d’uns 11 quilòmetres de longitud i tres carrils (2+1), que enllaçaria amb l’AP-2 poc abans de la connexió actual amb les Borges Blanques.

Remodelar l'N-240 entre Lleida i les Borges costarà 112 milions i requerirà més de 5 anys



La reforma de la carretera N-240 per desdoblar-la entre Lleida i Margalef i dotar-la d’un tercer carril des d’allà fins a les Borges Blanques requerirà una inversió de 112 milions d’euros. Aquest és el càlcul que ha elaborat el ministeri de Transports en el seu estudi informatiu, que planteja la possibilitat de finalitzar les obres i estrenar-les a partir de l’any 2030.

Aleshores, les previsions de l’Executiu espanyol apunten que el trànsit en aquest tram haurà crescut des dels 8.000 vehicles de mitjana al dia actuals fins a assolir els 10.600, i que anirà en augment fins a superar els 14.000 diaris el 2050. Són xifres que superen el volum de cotxes i camions que circulaven per aquesta carretera abans de la supressió del peatge a l’autopista AP-2 el setembre del 2021

Lleida i Juneda celebren la millora del'N-240



Els alcaldes de Lleida, Juneda i Torregrossa han celebrat la proposta del ministeri de Transports i Mobilitat per reformar l’N-240 entre la capital del Segrià i la de les Garrigues, que implica dotar-la de de quatre carrils en els 8,5 quilòmetres entre Lleida i Margalef i d’un traçat nou entre aquest punt i l’AP-2 a les Borges Blanques.