Denunciat penalment un camioner a l'N-240 a Juneda per quintuplicar la taxa d'alcohol

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment aquest dilluns el conductor d'un tràiler que quintuplicava la taxa d'alcohol permesa al terme municipal de Juneda. Els fets van passar durant un control preventiu de trànsit a la tarda a l'altura del punt quilomètric 76,1. Segons els Mossos, cap a les 18.00 hores els agents van interceptar un camió tràiler que circulava per la via incomplint les restriccions a vehicles de tercera categoria de més de 26 tones, que no poden circular entre Lleida i Montblanc.

Quan els agents van procedir a denunciar el conductor del vehicle infractor van detectar que desprenia una forta olor a alcohol i, després d'efectuar la pertinent prova d'alcoholèmia, va donar una taxa de 0,85 mg/l, superant en més cinc vegades la taxa màxima permesa a conductors professionals, que és 0,15 mg/l.

Davant d'aquests fets, els agents van procedir a immobilitzar el vehicle i denunciar el conductor per incomplir les restriccions dels vehicles pesants i per conduir amb una taxa penalment punible. El conductor denunciat haurà de presentar-se quan sigui requerit davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.