La Baronia reforma l'escola de la Torra com a local social

L’edifici que acollia les antigues escoles del nucli de la Torra, a la Baronia de Rialb, serà rehabilitat i tindrà un ús social. El consistori preveu habilitar una cuina, un menjador i banys per donar servei a l’alberg municipal de la Rectoria, de 38 places, que és just davant de les escoles i que va ser rehabilitada fa set anys. L’alcalde de la Baronia, Antoni Reig, va apuntar que l’alberg no comptava amb aquests usos, tret d’una petita cuina. Ara, aquest equipament en desús permetrà que l’alberg disposi de més espai i d’aquests serveis. Va afegir que la rehabilitació de l’antiga escola també servirà com a local social per al poble, “en el qual els veïns podran organitzar celebracions”, va assenyalar. Així, l’objectiu és donar resposta a una necessitat del municipi de disposar de més espais per a celebracions.

Les obres preveuen una inversió de 130.000 euros i compten amb ajuts dels fons Leader. El consistori ha tret a concurs la rehabilitació de les escoles i preveu poder adjudicar les obres a la primavera. El nou local tindrà una sola planta de 115 metres quadrats en els quals es construirà una gran cuina de gairebé 23 metres quadrats; un menjador de 31 metres i una capacitat per a 23 persones, tres zones de lavabos i dos magatzems de quatre i vint-i-dos metres quadrats respectivament.En les tres últimes dècades el consistori ha rehabilitat les escoles de Palau; Pallerols; la Serra, el Puig i la Torra com a allotjaments que es lloguen per al turisme rural, encara que quan no hi ha turistes el municipi els utilitza com a equipaments socials per a celebracions d’aplecs o festes majors i actuen com a locals socials d’aquests nuclis.

En les últimes tres dècades s’han rehabilitat i ampliat antigues escoles i rectories per al turisme

El municipi de la Baronia de Rialb està format per la unió d’antigues parròquies, pobles i masies, amb una multitud d’ermites i esglésies romàniques, 23 en total. Es tracta d’edificis construïts en els segles XI i XII. L’església més destacada és la de Santa Maria de Palau. Així, el bisbat de l’Urgell va cedir per 50 anys el Monestir de Santa Maria de Gualter, que conserva als murs perimetrals part dels tres absis. Precisament, el consistori preveu la construcció d’una teulada al temple, ara al descobert, perquè es converteixi també en un local sociocultural. Els treballs costaran 200.000 euros.