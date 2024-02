Nens i joves aprenen a cuinar el Petit Ranxo a Ponts

La Sala 1 d’Octubre de Ponts va acollir diumenge passat, dia 4, la celebració del Petit Ranxo. Una iniciativa que el consistori va recuperar fa un parell d’anys i que va dirigida als més petits i joves de la localitat, des dels 4 fins als 14 anys, per donar a conèixer l’elaboració d’aquest àpat típic de Carnaval que es cuinarà i es repartirà entre els grans dimarts.

Els participants van poder aprendre a elaborar aquesta recepta i van degustar el tradicional ranxo que ells mateixos havien cuinat durant el matí. Amb aquesta activitat es vol fomentar la tradició entre els joves d’aquesta arrelada celebració, que any rere any rep milers de visitants que acudeixen a Ponts per emportar-se un plat de ranxo. Com ja és tradició, el consistori organitza altres actes que giren entorn d’aquesta celebració. Diumenge, la jornada va comptar amb l’animació de la companyia teatral Guilla Teatre, mentre les cuineres preparaven tres calderes per repartir entre els petits i les seues famílies. Una de les tres calderes va ser elaborada per membres de la comunitat islàmica de Ponts i les altres dos (una de vegana) per la xef Rosa Boix, Manel Temprano i Pere Pérez. Una rua amb comparses prevista per avui, concerts, balls i teatre completaran els actes del Carnaval, que acabarà dimarts amb el repartiment del ranxo.