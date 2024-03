La Fira de la República, dedicada als pagesos

La novena edició de la Fira de la República de Torrelameu, que se celebrarà aquest any el proper dia 9 de març, estarà dedicada al sector agrícola i els pagesos, i serà inaugurada per la periodista i escriptora Empar Moliner.

Així ho van explicar ahir l’alcalde de la localitat, Carles Comes, i les organitzadores del certamen, Marta Rovira i Judit Mulet. La fira, que s’inaugurarà a les cinc de la tarda, comptarà amb mig centenar de parades en les quals es mostraran tota mena de productes etiquetats en català, de proximitat i relacionats amb la independència de Catalunya.El certamen continua tenint el caràcter reivindicatiu dels últims anys i per això està previst fer volar de nou els 500 fanalets per la llibertat, en aquest cas dedicats al sector agrícola i als pagesos coincidint amb les protestes per la situació del camp. La fira estarà apadrinada aquest any pel cantautor en llengua anglesa i catalana i col·laborador musical radiofònic Àlex Torio. Una de les organitzadores, Marta Rovira, va explicar que davant de la situació que viu el sector agrícola aquest any “hem decidit fer volar els fanalets en suport als agricultors”. La jornada finalitzarà amb un espectacle del showman Jordi LP i també està prevista l’actuació de Lo Pau de Ponts. L’organització preveu l’assistència de més de 2.000 persones. El certamen està organitzat pel consistori de Torrelameu, l’associació cultural Lo Garrameu, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), l’Associació Catalana pels Drets Civil i Òmnium Cultural. La vicepresidenta de la Diputació, Sandra Castro, va destacar que aquesta iniciativa “és un espai on conflueixen el sentiment independentista, amb productes de la terra, km 0, i marxandatge independentista, tot en un context de cultura i familiar en què es reivindica la independència del país”. L’escriptora Empar Moliner va ser la convidada per inaugurar la fira l’any passat encara que per motius personals va haver de suspendre la seua visita.