Recta final de la reforma de la passarel·la de vianants del riu a Balaguer

Balaguer ultima les obres de reforma de la segona passarel·la per als vianants de la capital sobre el riu Segre, que uneix les avingudes Països Catalans i Francesc Macià. El cost d’aquests treballs s’ha incrementat un 17% sobre el previst inicialment, que eren 98.000 euros, ja que s’han detectat elements molt deteriorats, com les canonades de recollida d’aigua, en les quals s’ha detectat una gran oxidació a la part central del viaducte, va explicar l’edil d’Urbanisme, Guifré Ricart. Malgrat que l’estabilitat del pont no ha estat mai en perill, sí que hi havia elements que suposaven un risc per als vianants perquè la majoria dels materials estaven molt desgastats, trencats o rovellats.

Aquesta infraestructura es va construir amb materials molt sensibles al pas del temps i les inclemències meteorològiques i requerien una actuació de millora. L’últim any s’havia agreujat la corrosió de les xapes i molts dels vidres laterals estan trencats i amenaçaven de desprendre’s abans de les obres. Els treballs contemplen també repintar tot l’arc central, una actuació que inicialment no estava plantejada, el sanejament dels desaigües i el canvi dels vidres. L’edil va explicar que les obres finalitzaran d’aquí a un mes i mig, aproximadament. Malgrat això, una vegada finalitzats els treballs quedarà pendent la renovació i la substitució del paviment de la plataforma, que està molt desgastat i esquerdat. Segons Ricart, aquesta actuació no està planificada ni pressupostada i s’executaria en una següent fase, encara per determinar. La Paeria de Balaguer va redactar un projecte, per valor de més de 40.000 euros, al detectar la corrosió de les xapes i el desgast de la plataforma. La passarel·la per als vianants té 100 metres de longitud, 66 dels quals corresponen a la plataforma central que se sustenta amb un arc, que en el seu punt mitjà té una altura de vuit metres d’alt. La construcció va costar 950.000 euros i es va estrenar l’any 2008. L’entrada en servei es va retardar un any per un error geomètric que va obligar a refer l’arc central que sustenta la plataforma. Aquesta és la segona passarel·la per als vianants sobre el riu Segre a la capital de la Noguera, que connecta la zona del nucli antic amb l’Eixample de la capital.