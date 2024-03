El conductor mort a Artesa de Segre era veí de Barcelona

El totterreny va caure per un desnivell d'uns quatre metres a Artesa de Segre.

El conductor de 67 anys mort dissabte a la tarda en un accident de trànsit a Artesa de Segre era veí de Barcelona, segons va confirmar ahir el Servei Català de Trànsit. El sinistre es va produir a la C-1412b cap a les 17.46 hores, quan l’home va perdre el control del seu totterreny, va patir una sortida de via i va caure per un desnivell d’uns quatre metres. A causa de l’impacte, l’acompanyant davanter va haver de ser traslladat cap a l’Arnau de Vilanova amb ferides de diversa consideració. Aquest any han mort quatre persones a les carreteres lleidatanes.