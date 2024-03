Montgai llueix el mural de 'dones transformadores'

Montgai mostra des d’ahir un mural de grans dimensions format per fotografies de les dones que, el passat 23 de febrer, van participar en la presentació a Térmens del projecte Lleida, terra de dones transformadores. Les imatges de cadascuna de les sis dones, elaborades amb material reciclable, tenen unes dimensions de tres metres d’altura i dos d’ample i s’exhibeixen a la paret de les antigues escoles. La presentació del mural va comptar amb la participació de les dones protagonistes, de la delegada del Govern a Lleida, Montse Bergés; de l’alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, i del president del consell de la Noguera, Miquel Plensa.

Bergés va assenyalar que l’objectiu és visibilitzar “projectes liderats per les dones al món rural i que contribueixen a transformar econòmicament les Terres de Lleida”. Tal com va passar ahir a Montgai, es preveuen murals de la vintena de dones de la Noguera participants en el projecte en cada un dels seus respectius municipis. La intenció és fer valer l’esperit transformador de les protagonistes. La Noguera ha estat la segona comarca de la vegueria de Lleida on s’ha desplegat el projecte, després de la seua posada en marxa al desembre al Pla d’Urgell. Des del seu començament, el mes de setembre del 2023, són ja més de seixanta les dones que s’han afegit a la iniciativa. Les Garrigues serà la pròxima comarca on es desplegarà aquest projecte dedicat a les dones transformadores.