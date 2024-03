Obres urgents a l'església arran de danys per humitat

Bellmunt d’Urgell vol protegir l’església de Sant Josep, declarada bé cultural d’interès nacional (BCIN) des del 2021, i actuarà d’urgència al constatar que pateix danys per humitat. El consistori preveu rehabilitar la coberta del temple, on ha detectat filtracions. Aquestes provoquen goteres a l’interior, que afecten els murs estructurals, segons va explicar l’alcaldessa, Cristina Teixidó. Va afegir que els danys no tenen perill però és necessari intervenir d’urgència per frenar la degradació. Les obres suposaran una primera inversió de 86.347 euros que sufragaran entre l’ajuntament, una subvenció del departament de Cultura i el bisbat d’Urgell, titular del temple. L’alcaldessa va explicar que el consistori va arribar a un acord amb la diòcesi per finançar part de les obres ja que l’edifici és de titularitat privada i el seu ús és per als veïns de Bellmunt.

El consistori preveu treure a concurs les obres a partir de la setmana que ve, i confia que les tasques no interfereixin en el normal desenvolupament dels oficis religiosos. Segons Teixidó, una vegada es finalitzi aquesta actuació, se’n preveuen més per posar en relleu el temple i el seu entorn. Va afegir que les diferents subvencions futures del departament de Cultura aniran destinades a l’entorn de l’església i al mateix temple. “És patrimoni cultural del poble que hem de posar en relleu i protegir”, va dir. Fa dos anys, el consistori va enderrocar l’antiga rectoria, al costat de l’església, que estava en ruïna tècnica i en la qual ja s’havien registrat despreniments de la teulada. L’objectiu és obrir un carrer i habilitar-hi un pas que comuniqui els carrers Major i Calvari, i alhora donar accés al pati posterior del temple, a més de potenciar la conservació i la visualització de la zona de Sant Josep.L’església parroquial de Sant Josep s’inclou en la categoria de Monument Històric. El principal aspecte d’interès del monument, i que va motivar la seua declaració com a BCIN, va ser els seus valors històrics, arquitectònics, artístics i culturals. El temple, a banda de servir per al culte, és també una mostra de l’evolució històrica i urbana de la localitat. Està situat en el punt més alt del carrer Major i es va construir al segle XVII.