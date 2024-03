De sala de ball a seu de la llar de jubilats

L’antiga sala de ball de Térmens, coneguda com la Humanitària i tancada des de fa dècades, ha estat rehabilitada com la nova llar de jubilats i aula d’extensió universitària per a la gent gran. Els treballs estan en la seua recta final i s’han rehabilitat uns dos-cents metres quadrats dels gairebé mil que té l’immoble. L’alcaldessa, Concepció Cañadell, va explicar que el projecte, promogut per l’ajuntament de Térmens, ha tingut un sobrecost de 116.000 euros, per la qual cosa el total de la inversió ascendirà als 650.000 euros, dels quals 330.000 procedeixen d’una subvenció del pla únic d’obres i serveis (PUOSC) de la Generalitat i la resta, de les arques municipals. “En el projecte inicial no es van contemplar mesuraments concrets per tractar la fusta i la instal·lació de reforços, que han fet augmentar el cost final de l’obra.”

Aquest immoble és de propietat municipal, igual com l’antiga rectoria annexa a la Humanitària, on també s’han iniciat les obres d’un centre de serveis per a gent gran, amb una inversió d’1,3 milions. Aquest equipament comptarà amb 25 places, de les quals vint seran públiques.