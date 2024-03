Treballs arqueològics per datar una torre de la muralla de Balaguer

La Paeria de Balaguer ha iniciat una nova excavació arqueològica a la muralla emiral del barri del Firal per documentar una torre medieval, que va sortir a llum en els últims tastos arqueològics. Es tracta d’una torre que ocupa part d’espai de la vorera del carrer Riu Garona. Aquests treballs estaran enllestits d’aquí a dos setmanes i compten amb un pressupost de 10.200 euros, finançats amb una subvenció del departament de Cultura per a la conservació de monuments.

Respecte a la muralla, es preveu que a partir del proper mes d’abril es reprenguin les obres de consolidació i restauració, una actuació que va quedar paralitzada al gener per les baixes temperatures. En aquest cas, els treballs compten amb un pressupost de 47.000 euros. Es treballarà en la consolidació de la fortificació, que a diferència de la muralla gòtica, està feta amb pedra sorrenca i es desintegra. Per aquest motiu, es farà una intervenció d’emergència per evitar la seua degradació. Amb els últims treballs es podrà ampliar la visita turística en aquest tram de la muralla del barri del Firal, l’únic lloc de la ciutat on es poden veure les dos muralles, la del segle IX i la del segle XIV. De moment, en les diferents fases arqueològiques s’han recuperat setanta metres d’aquesta fortificació.

Projecte per estudiar com s’ha de conservar aquest patrimoni i fer-lo visitable