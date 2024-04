Naix la primera colla sardanista escolar

Els alumnes de tercer a sisè de Primària de l’Escola Pia de Balaguer han creat la primera colla sardanista esportiva impulsada des d’un centre educatiu. Es tracta de la colla EsPiArdenyes i els seus integrants han après a ballar sardanes als tallers que organitza el centre en el marc del pla Saltem i Ballem. El grup debutarà demà en el concurs de sardana esportiva a Rosselló en categoria infantil.

Pel que fa a l’organització del grup, és el mateix centre l’encarregat juntament amb l’AFA de coordinar la colla, els assajos i desplaçaments. Fonts del centre educatiu van explicar que el curs passat s’oferia un taller de sis hores als alumnes de quart de Primària, però que aquest curs s’han incorporat també als de tercer en horari lectiu i s’ofereix un curs en horari extraescolar als de cinquè i sisè. La quarantena de joves dansaires van participar fora de concurs en la Diada de Colles Sardanistes de Balaguer, que és on va sortir la idea de crear l’EsPIArdenyes. Els joves debutaran demà en el campionat de la Terra Ferma ja com a colla de competició i amb el nom triat per ells mateixos.