Vedruna Balaguer assegura que no hi ha indicis d'assetjament en el cas de l'alumna que s'ha llençat per una finestra

L'escola Vedruna de Balaguer ha assegurat en un comunicat que no hi ha cap indici d'assetjament escolar en el cas de l'alumna de 1r d'ESO que dimarts a la tarda es va llençar per una finestra de la classe i va resultar ferida i traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova, com va avançar SEGRE.

El centre assenyala que s'estava fent un seguiment de la menor tant de forma interna com externa i remarquen que el projecte educatiu de l'escola contempla la necessitat de treballar l'educació emocional dels alumnes així com que el personal de l'escola té formació en protecció de la infància. La direcció i els serveis territorials d'Educació han activat el protocol per fer seguiment del cas i acompanyar tota la comunitat educativa després dels fets ocorreguts.

Aquest dimecres l'escola Vedruna ha rebut el suport i l'assessorament dels professionals de l'EAP, el SEM i les tècnics del programa 'Benestar per estar bé' i també l'acompanyament de tot el personal de l'escola per vetllar pel benestar emocional de tota la comunitat educativa.

En aquest sentit, remarquen que tots els alumnes que tenen circumstàncies de vulnerabilitat reben seguiment per part de l'escola i es deriven quan és oportú als serveis socials, de salut i educatius pertinents.

Des de l'escola Vedruna asseguren que sortosament, la vida de la menor està fora de perill i li desitgen una ràpida recuperació. Alhora mostren preocupació per la salut integral i el benestar dels alumnes. Per això, han posat un servei d'atenció a la seva disposició i també per als mestres i famílies, per tot allò en què se'ls pugui ajudar. Finalment, agraeixen el suport dels professionals i demanen respecte a la intimitat de la menor i de la seva família així com la tasca educativa de l'escola i experts implicats.