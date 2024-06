Ferrocarrils adjudica la construcció d'un pas inferior i licita la renovació d'un tram de via a Térmens

detail.info.publicated acn

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha adjudicat les obres per construir un pas inferior al baixador de Térmens, a la línia Lleida – la Pobla de Segur, que substituirà l'actual pas de servei de vianants. Al mateix municipi, s'ha iniciat el procés de licitació per renovar un tram de 700 metres de via entre les estacions de Térmens i Vilanova de la Barca. La intervenció forma part de les actuacions de manteniment i millores puntuals de la línia amb l'objectiu de donar continuïtat a les diferents obres de renovació de l'àmbit de Térmens, com la supressió del pas a nivell 12 i la construcció del nou vial de la Sucrera.

D'una banda FGC ha publicat aquest dilluns l'adjudicació de la societat José Antonio Romero Polo, SAU de les obres del pas inferior del baixador de Térmens, per un import de 846.000 euros (abans d'IVA) i un termini d'execució de 20 setmanes. Els treballs, que començaran el tercer trimestre d'aquest any, consistiran en l'execució d'un nou pas inferior sota les vies del ferrocarril, disposant un calaix de formigó de 3 metres d'amplada i 2,5 metres d'alçada, rampes adaptades a persones amb mobilitat reduïda i escales.

A més, s'urbanitzarà l'entorn fins a l'accés al baixador, concretament la zona que va des del carrer de la Sucrera, a l'altura del carrer Sant Jordi, fins a l'accés a l'andana. Els treballs implicaran pavimentar aquesta franja de terreny i reforçar la circulació. També es crearà una zona verda adjacent i noves places d'aparcament.

La construcció d'aquest pas inferior, que inclourà una adequació dels accessos i de l'entorn del baixador, permetrà millorar la seguretat i el confort dels usuaris.

Renovació de via

D'altra banda, FGC ha publicat recentment la licitació de la renovació de 700 metres de via entre Térmens i Vilanova de la Barca. L'actuació ha sortit a licitació per un import de 659.000 euros (abans d'IVA) i, un cop adjudicada, tindrà un termini d'execució de cinc mesos i mig.

L'obra consistirà en la renovació tant del carril com de les travesses, que passaran a ser de formigó monobloc, tot substituint les actuals travesses de dos blocs. El punt d'inici de l'actuació coincidirà amb el punt final d'un tram que es va renovar el 2022, i que també va consistir en la mateixa substitució de travesses i carrils. A més, el projecte preveu la depuració total del balast. Els treballs es duran a terme en horari nocturn per no afectar el servei.