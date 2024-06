Eixugar el deute del mercat de Balaguer

Balaguer acumula impagaments de la taxa de venda ambulant del mercat setmanal per valor de 48.000 euros entre l’any 2023 i part del 2022. L’alcaldessa, Lorena González, va explicar que s’estan posant al dia els pagaments pendents de la majoria de venedors, encara que alguns ja no instal·len les parades els dissabtes perquè no disposaven ni de llicència ni targeta censal del mercat perquè eren il·legals. Segons el regidor de Règim Intern, Jesús Cienfuegos, l’anterior govern municipal va eximir de pagar aquesta taxa durant la pandèmia, encara que aquesta mesura no es va regularitzar després de la crisi sanitària “i els marxants van deixar de liquidar-la”.

Durant la pandèmia, la Paeria va vetar els paradistes eventuals per mantenir les distàncies de seguretat al mercat, i només muntaven parades els marxants fixos i productors de proximitat. Alguns dels aquests eventuals van tornar després, encara que “sense pagar la respectiva taxa”, va explicar Cienfuegos. El mercat té ara entre 60 i 70 expositors, quan n’ha arribat a tenir més de 130. Aquesta situació ha portat el consistori a intensificar el control i ha sol·licitat a tots els venedors documentació per muntar parada (targeta censal, llicència i tipus de producte, entre d’altres). “La majoria ens estan presentant documentació i els que no, ja no tornaran al no estar regularitzats”, va dir.L’alcaldessa va assegurar que l’àrea d’Intervenció de la Paeria està validant tota aquesta documentació, com a pas previ per convocar un concurs i adjudicar de nou els espais per a cada venedor, partint de l’ordenança aprovada el 2021 per regular i modernitzar aquesta activitat comercial. Cienfuegos va afegir que una trentena de comerciants estan en llista d’espera per disposar d’un espai en aquest mercat i que confien a publicar el concurs a la tardor. Va afegir que estudien que la Policia Local revisi cada setmana el mercat, així com els paradistes que participen en fires i activitats comercials.La taxa establerta per a les parades és d’1,99 euros per metre lineal. Els venedors tenen parades d’entre 10 i 12 metres de mitjana, per la qual cosa paguen uns 24 euros per mercat, mentre que els de cinc metres lineals paguen 12 euros (500 euros anuals). A l’any se celebren 52 mercats i la taxa de venda ambulant es paga cada tres mesos. L’ordenança del 2021 regula també l’obtenció de llicències i incideix en la tipologia de les parades (verdures, roba, neteja) així com la seua qualitat. La nova normativa ha de garantir la qualitat del mercat, afavorint la reserva d’espais per a activitats concretes com els artesans.