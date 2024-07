Desmantellada una plantació amb 2.139 plantes de marihuana en una nau del polígon Campllong de Balaguer

detail.info.publicated Redacció

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat tres homes, de 27, 31 i 36 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

Les detencions són el resultat d'una investigació que la policia va iniciar fa unes setmanes després de tenir indicis que en una nau del polígon industrial Campllong de Balaguer s'hi cultivava marihuana. El passat dijous, a primera hora del matí, la policia va fer una entrada i perquisició a la nau, situada al carrer Vent Serè, on van detenir tres homes, que estaven en una zona d'oficines que havien habilitat com dormitoris i menjador, com a responsables de la plantació. Es van intervenir un total de 2.139 plantes de marihuana.

Els agents també van comprovar que s'havien habilitat sis estances per realitzar un cultiu intensiu de marihuana, els quals disposaven d'una complexa infraestructura amb làmpades, ventiladors, transformadors, filtres d'aire, aparells portàtils d'aire condicionat, aparells per mesurar la temperatura i material fitosanitari per afavorir el ràpid creixement de les plantes.

En total van intervenir 2.139 plantes en diferents estats de creixement i, a més, tenien tota la instal·lació connectada fraudulentament a la xarxa elèctrica. Els detinguts van passar dissabte a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer.