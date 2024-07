Llibertat amb càrrecs per als 3 detinguts per cultivar marihuana en una nau amb la llum punxada al polígon de Balaguer

detail.info.publicated acn

El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer ha acordat la llibertat amb càrrecs, amb retirada de passaport, prohibició de sortir del país i obligació de comparèixer davant la justícia quan pertoqui, per als tres homes detinguts per cultivar marihuana -2.139 plantes- en una nau amb la llum punxada del polígon Campllong de Balaguer.

La Fiscalia, per la seva part, havia sol·licitat la presó provisional comunicada i sense fiança per als tres homes, que van ser arrestats dijous passat per part dels Mossos d'Esquadra com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.