Tres nous agents per a la borsa de policia local

Tres dels vint-i-dos aspirants que es van presentar al concurs oposició per formar part de la borsa de treball d’agents de policia local de Balaguer van aprovar les proves i podran començar a treballar immediatament a la capital de la Noguera. L’objectiu de la Paeria per crear aquesta borsa va nàixer per la dificultat de trobar efectius en cas de necessitat per solucionar determinades situacions per falta d’agents. “Disposar d’una borsa de treball és una solució a la falta d’agents per qüestions de baixes o jubilacions i mantenir el servei”, va explicar l’alcaldessa, Lorena González. La plantilla actual de la policia local de Balaguer és de 18 efectius més l’estructura de comandament amb un sergent i dos caporals, entre els quals hi ha agents de baixa i d’altres es jubilaran en un parell d’anys. Aquesta situació dificulta cobrir els quadrants de matí, tarda i nit, per la qual cosa “aquests tres efectius interins podran incorporar-se ben aviat a la plantilla”, va explicar.

Altres municipis de Lleida també tenen dificultat a cobrir places de policies com Mollerussa o Cervera, entre d’altres. El departament d’Interior estudia impulsar una prova de selecció unificada d’agents de policia local a les regions de Ponent i l’Alt Pirineu. Aquesta iniciativa, que ja va proposar l’ajuntament de Mollerussa a començaments d’any, vol donar resposta a les dificultats que afronten les administracions locals per convocar o cobrir noves places d’agents.