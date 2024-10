Fiscalia demana arxivar la causa per la tala de pins a la col·legiata d'Àger

La Fiscalia sol·licita al jutge que arxivi la causa per la tala de pins a la col·legiata d’Àger al considerar que no hi va haver cap delicte contra el medi ambient ni es va vulnerar cap normativa tal com havien denunciat grups ecologistes com l’Associació de la Vall d’Àger per a la defensa dels Animals i el Medi Ambient i Ipcena. Apunta la Fiscalia que “no es desprèn de la instrucció que els fets denunciats siguin una infracció penal”.

D’altra banda, apunta que els denunciants tampoc “ostenten un dret il·limitat a la pràctica dels mitjans d’investigació proposats, ja que aquests estan condicionats per l’apreciació de la seua pertinència, que correspon, en un principi, al mateix òrgan instructor”. Així, per aquest motiu, demana que es decreti el sobreseïment provisional de les actuacions. L’alcaldessa d’Àger, Mireia Burgués, va declarar al jutjat de Balaguer per la denúncia penal que van interposar els ecologistes contra el consistori per una tala de pins a la zona de la Col·legiata de Sant Pere al febrer per salvaguardar la muralla d’aquest recinte medieval i el dipòsit regulador d’aigua de la localitat. La tala es va fer després de rebre l’autorització de Patrimoni, el consorci d’Aigües, Bombers i Agents Rurals.